Harold Mayne-Nicholls "frenó en seco" a Ricardo Lunari por haberse adjudicado la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Pasa el tiempo y el legado de Marcelo Bielsa en la selección chilena sigue dando qué hablar. Las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 y la participación en la Copa del Mundo pusieron a la Roja en una nueva línea.

El paso del entrenador argentino por Chile aún sigue siendo tema. Y uno que se adjudicó la llegada del Loco a la Roja fue el ex delantero de Universidad Católica, Ricardo Lunari.

"Yo estuve con Marcelo Bielsa ocho años en Newell's. Fue mi maestro. Me tocó hacer el contacto entre Harold Mayne Nicholls y Bielsa para su llegada a Chile. Yo pensaba que iba a trabajar con él, pero tenía su cuerpo técnico definido", señaló el argentino en conversación con DirecTV.

La declaración sin embargo no causó mucha gracia en el ex presidente de la ANFP y actual vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne Nicholls quien salió al paso de los dichos de Lunari.

En Twitter, el dirigente publicó: "Hola Ricardo Lunari, miles dicen q hicieron el contacto y propusieron a Marcelo. A él le conozco desde 1992 y tuvimos contacto cuando dirigía a la selección argentina. Además tenía todos sus datos. Le llamé directo. Por qué no viniste con él, no sé".

Hola @ricardolunari, miles dicen q hicieron el contacto y propusieron a Marcelo. A él le conozco desde 1992 (@Libertadores @CANOBoficial vs @CruzadosSADP) y tuvimos contacto cuando dirigía @Argentina. Ade+ tenía todos sus datos. Le llamé directo. Xq no viniste con él, no sé https://t.co/fpmaRS4kDQ

— HaroldMayne-Nicholls (@MayneNicholls) June 9, 2020