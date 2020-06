¿Boca o la U? Mauricio Isla busca nuevo club tras oficializarse su adiós de Fenerbahçe

View this post on Instagram

🇹🇷 Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Kızım Luz Elif'in de doğduğu bu dünya harikası şehir İstanbul ve bu muhteşem kulüpte geçirdiğim 3 yılın ardindan, kulüp ile karşılıklı olarak sözleşmemi fesh etme kararı aldık. Tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum. Bu muhteşem taraftarı asla unutmayacağım. Her zaman kalbimdesiniz. Mauricio Isla. . . Queridos hinchas del Fenerbache. Después de 3 increíbles años en este hermoso club y en esta ciudad eterna, Estambul, donde ha nacido mi hija con nombre turco. Luz Elif. Tengo que anunciarles la finalización de mi vínculo de mutuo acuerdo con el club. Les deseo lo mejor de todo corazón. Muchas Gracias por tanto. Mauricio Isla. . . Dear fans of Fenerbache: After three incredible years in this beautiful club and in this eternal city, Istanbul, where my daughter with a Turkish name was born, Luz Elif. I have to announce that Club and I have agreed to terminate the employment contract with mutual consent. I wish you the best with all my heart. Thank you so much for so much. Mauricio Isla.