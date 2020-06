Presidente del Sifup le respondió a Marcelo Salas: "Me encanta cuando la gente habla y no sabe de lo que está hablando"

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, le respondió en duros términos al timonel de Deportes Temuco, Marcelo Salas, quien le había cuestionado al gremio el uso de los fondos repartidos por el Canal del Fútbol, el cuál ascienden al millón de dólares.

En conversación con radio ADN, Gamadiel García aseguró que "me encanta cuando la gente habla y no sabe de lo que está hablando. No saben lo que pasa en su institución y menos lo que pasa en otras entidades. Sería bueno que el señor Salas lea sobre el fondo de retiro. Nosotros podríamos aclarársela si es que va al sindicato. Me gustaría que el hiciera lo mismo con los tres millones del CDF a ver quién tiene cuentas claras".

El dirigente gremial indicó que el fondo de retiro, del cuál se refirió el Matador, es abierto para todos los futbolistas retirados y que cumplen ciertas condiciones. "No es que le corresponde a los más amigos. Se cobra en tres tramos distintos. Tiene que haberse retirado desde el torneo 201 6 en adelante. Debes tener 13 años de carrera. Estos montos son complementados con educación, una nivelación de hasta cuarto medio, educación financiera y proyectos para los futbolistas", señaló.