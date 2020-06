"No compartíamos más allá del entrenamiento": Marcelo Salas contó la verdad sobre su relación con Iván Zamorano

Uno de los mitos más grandes del fútbol chileno en las últimas décadas tiene que ver con la relación que tenían Iván Zamorano y Marcelo Salas, los dos máximos referentes de la selección, durante el Mundial de Francia 1998.

A 22 años del debut de la Roja de Nelson Acosta en la Copa del Mundo, Marcelo Salas contó la verdad de cómo era su relación con el capitán de aquella selección.

En conversación con Catenaccio Sports, el "Matador" reveló que "con Iván no nos llevábamos pésimo, sólo que no compartíamos más allá del entrenamiento. Con Iván hasta el día de hoy tengo una muy buena relación, pero mi grupo eran (Sebastián) Rozental, (Esteban) Valencia, los más chicos. Creo que hasta el día de hoy que no he ido a comer con Iván".

"Me invitaron a la despedida de Rafa Márquez en México, Iván también estuvo invitado y nos encontramos allá. Jugamos juntos. Ahí me encontré también con Sorín, Saviola, Juan Pablo Ángel…", añadió.

Por otro lado, el ex delantero recordó sus últimos días en la Roja. "Hablo con el 'Toto' Berizzo (ayudante de Marcelo Bielsa) y le digo que no estoy, que me retiro a fin de año, que no me llamen. Quizás si la preparación era en Santiago, lo hubiera hecho. Pero veinte días para ir a jugar con Venezuela y Bolivia era muy complicado, y después a fin de año me retiré".