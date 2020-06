Boxeadora dio positivo en control antidoping por tener sexo sin protección

La boxeadora estadounidense Ginny Fuchs, seleccionada olímpica de ese país, dio doping positivo por tener sexo sin protección. Al menos no será sancionada.

De acuerdo al sitio TMZ, la atleta se enteró de los resultados en marzo, pero la USADA (Agencia Antidopaje de Estados Unidos) comenzó una investigación luego del relato de Fuchs, quien responsabilizaba a su pareja.

Y, efectivamente, se reveló que el novio de la boxeadora estaba consumiendo dosis terapéuticas de letrozol y GW1516, además de bajas cantidades de metabolito de letrozol.

La USADA, finalmente, exoneró de la acusación de dopaje a la boxeadora, categoría peso mosca y de 32 años, quien tiene aspiraciones de medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.

— Ginny Fuchs (@GinnyFuchsUSA) June 11, 2020