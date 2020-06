Mario Salas: "No me imaginé que mi estadía en Colo Colo iba a ser tan corta"

Mientras en Perú ya adelantan que Mario Salas arribará el sábado a suelo incaico para asumir formalmente como nuevo entrenador de Alianza Lima, el entrenador chileno dialogó con un medio de ese país, donde fue consultado por su salida de Colo Colo.

En ese sentido, el "Comandante" lamentó el no poder cumplir un período más largo en la banca del “Cacique”, de la cual fue despedido en febrero pasado por una seguidilla de malos resultados.

"No me imaginé que mi estadía en Colo Colo iba a ser tan corta", reconoció el estratego criollo en conversación con Gol Perú.

Además, el DT se refirió a la desvinculación del jugador Jean Deza por incumplir la cuarentena y sumar otros tres actos de indisciplina en el club.

"Los temas de indisciplina los está viendo el club. Yo estoy al tanto y sé cómo está cada caso, en especial el de Jean Deza, pero no puedo comunicarlo. Yo estaré de acuerdo con la decisión que tome el club", sostuvo el adiestrador.

En cuanto a su nuevo desafío en el elenco "íntimo", Salas expresó: "Siento que Alianza Lima tiene uno de los mejores planteles del Perú. Es importante poder plasmar dentro del campo de juego la reputación que tiene el plantel que es lo más difícil. Lo más importante es que nuestros jugadores lo demuestren y eso no se hace con nombres, sino con hombres y que estén comprometidos".

"Queremos luchar por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Si queremos llevar a Alianza a los mejores lugares tenemos que comprometernos todos", completó.

En cuanto a su llegada a Lima, Líbero afirmó el "Comandante" tiene fecha y hora programada para aterrizar en suelo incaico e iniciar así su segunda experiencia en el fútbol de ese país, tras su exitoso paso por Sporting Cristal en 2018.

"Mario Salas, de no mediar inconveniente de último minuto, estará en Lima el sábado 20 de junio, a las 02:00 p.m., en vuelo de Latam procedente de Santiago de Chile", expresó el citado medio.

"El ex entrenador de Colo Colo llegará en un vuelo humanitario especial en compañía de muchos compatriotas que se quedaron varados en el vecino país sureño cuando se cerraron las fronteras", añadió.

Además, sostuvo: "Una vez en suelo peruano, el entrenador y su comando técnico, integrado por el asistente Rodrigo Guerrero, el preparador físico Osvaldo Alegría, el preparador de arqueros Javier Rodríguez y el sicólogo José Mena, pasarán 14 días de cuarentena en un hotel de la ciudad, tal como lo estipula el protocolo de bioseguridad".

REBAJAN CASTIGO AL “CACIQUE”

A propósito del club albo, en Colo Colo estaban a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de la Anfp sobre su apelación al castigo recibido por los incidentes en el estadio Monumental durante el clásico frente a Universidad Católica de febrero pasado. Y la respuesta llegó este lunes con mejores noticias para el “Cacique”.

Según consignó radio Cooperativa, la segunda sala del organismo decidió rebajar en una fecha la sanción, por lo que ahora los albos disputarán dos partidos sin público en el reducto de Macul una vez que se reanude el fútbol, que sigue suspendido por el coronavirus.

"La referida sanción deberá ser cumplida en los dos primeros partidos del Torneo de Primera División, Temporada 2020 que, con posterioridad a la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada, le corresponda intervenir al Club Colo Colo en calidad de local, cualquiera sea el recinto deportivo en que se le programen estos partidos y cualquiera que sea la decisión que la autoridad competente pueda tomar en relación a esos partidos, por otras razones", se explica en el documento emitido por el Tribunal.

Consignar que el clásico entre el “Cacique” y la UC fue suspendido a falta de 19 minutos, después de que un hincha albo lanzara un fuego artificial a la cancha y el proyectil cayera cerca de Nicolás Blandi, quien se desplomó y quedó con heridas en una pierna.

A los días del incidente, la Anfp decidió dar por finalizado el cotejo como estaba, con triunfo por 2-0 para los cruzados, mientras que a fines de febrero se le dio al conjunto popular un castigo de tres fechas sin público.