El archivo desclasificado de Patricio Yáñez: "Caszely no era el designado para patear el penal en el Mundial del '82"

Pasan los años y el episodio sigue marcado a fuego en la historia de la selección chilena. El penal errado por Carlos Caszely ante Austria en el Mundial de España 1982 volvió a estar sobre la mesa tras el sorpresivo detalle que reveló Patricio Yáñez.

Este miércoles el recordado penal cumplió 38 años, y Yáñez, compañero de ataque del "Rey del Metro Cuadrado", se dio el tiempo para revelar un sorprendente detalle.

"Caszely agarró la pelota, porque el futbolista designado no le quiso pegar. De hecho, cuando le hacen la falta y está en el suelo me dice: 'pégale tú, porque yo estoy hecho bolsa'. Pero como vio que nadie agarró la pelota, él tomó el balón y le pegó", señaló el ex delantero en radio Agricultura.

"Por código de camarín y respeto a los jugadores no voy a revelar quién era el designado, pero te puedo ratificar que hablé con Caszely hoy temprano y me dijo que él no era el designado para patear los penales", agregó.

Si bien existen rumores de que el pateador era Carlos Rivas, también hay quienes sostienen que debió ser Miguel Ángel Neira, ya que ante Argelia fue quien pateó y anotó.