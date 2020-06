La final será el 23 de agosto: el nuevo formato que tendrá la Champions League bajo el estado de pandemia

La UEFA confirmó que la edición 2019-2020 de la Champions League se disputará, desde los cuartos de final en adelante, a partido único desde el 12 al 23 de agosto en Lisboa, Portugal, debido a la emergencia sanitaria del covid-19.

La presente edición de la Liga de Campeones fue suspendida cuando cuatro de las ocho llaves de octavos de final faltaban por definirse. Aún falta por definir a los clasificados de las series entre Manchester City vs. Real Madrid; Barcelona vs. Napoli; Bayern Munich vs. Chelsea y Juventus vs. Olympique Marsella.

A cuartos de final ya clasificaron Atlético Madrid, Atalanta, PSG y RB Leipzig, quienes eliminaron a Liverpool -vigente campeón-, Valencia, Borussia Dortmund y Tottenham, respectivamente.

La UEFA señaló que aún falta definir si las llaves restantes de octavos de final se jugarán en el estadio del equipo local o en Portugal. Los cuatro partidos se disputarán entre el 7 y 8 de agosto.

De ahí en adelante, la Liga de Campeones se resolverá en un play-off de ocho equipos cuyas cuatro llaves se jugarán a partido único en Lisboa entre el 12 y 15 de agosto.

Las semifinales se jugarán en la misma sede el 18 y 19 de agosto, mientras que la gran final se llevará a cabo, también en Lisboa, el 23 de agosto. Todos los partidos serán a partido único.