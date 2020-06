Nick Kyrgios se lanza en contra del experimento de Novak Djokovic

En su conocido estilo frontal, el tenista australiano Nick Kyrgios se lanzó en contra del experimento que hizo Novak Djokovic al llevar a cabo un torneo de exhibición en los Balcanes, en plena pandemia por el covid-19.

"Fue una decisión descabellada seguir adelante con la exhibición", partió expresando a través de su cuenta en Twitter el tenista autraliano de 25 años.

Kyrgios dio a conocer su parecer sobre el "Adria Tour" después de que se informaran los positivos de los tenistas Grigor Dimitrov y Borna Coric, además de Kristijan Gro (entrenador de Dimitrov) y Marko Paniki (PF de Djokovic).

Controversia en el tenis: Dimitrov, Coric y dos entrenadores dan positivo por covid-19 tras participar en torneo de Djokovic El número uno del mundo organizó un certamen en Serbia, que contó con la participación de distintos tenistas y miles de fanáticos en las tribunas que no respetaron la distancia social.

"Les deseo una rápida recuperación a los chicos, pero esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos. Esto no es ninguna broma", expresó Kyrgios.

Otro que criticó a Djokovic fue el tenista estadounidense Noah Rubin, quien manifestó que "esto pone de relieve los riesgos que dije la semana pasada y las dudas que tengo sobre el circuito. No está bien. Es temerario y decepcionante que el tenis tuviera que afrontar este riesgo".

Desde el circuito femenino también hubo críticas para "Nole". La estadounidense Sachia Vickery expuso lo siguiente en Twiter: "¿Dónde están esos aficionados de Djokovic que me atacaban la semana pasada cuando dije que había que priorizar la salud antes de la cantidad de público que podríamos llevar a un Grand Slam?".

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020

Hoping Grigor will get through this without a hiccup but just questions the “risks” I brought up last week and qualms I had about the whole tour itself pic.twitter.com/nsa7r5qZDO — Noah Rubin (@Noahrubin33) June 21, 2020