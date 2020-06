"No me molesten por cualquier estupidez": Kyrgios toma el rol de sensato y vuelve a criticar duramente a Djokovic

Después de que Novak Djokovic comunicara que dio positivo por covid-19 tras su participación en el "Adria Tour", el controvertido tenista australiano Nick Kyrgios emitió una dura opinión sobre "Nole" y su certamen de exhibición en plena pandemia.

Eso sí, Kyrgios partió su comentario enviando buenos deseos al actual número uno del mundo, como también a los otros tenistas que dieron positivo por coronavirus. "Oraciones para todos los jugadores que contrajeron Covid-19", arranca la publicación en Twitter de "Bad Boy".

Kyrgios tomó un rol de sensato y dejó en claro que sus recurrentes polémicas en el circuito no se pueden comparar con lo que hizo Djokovic y los otros tenistas que decidieron formar parte del "Adria Tour" pese a los evidentes riesgos.

"No me molesten por cualquier cosa que hice que haya sido 'irresponsable' o calificada como 'estupidez'; esto se lleva la torta ", lanzó Kyrgios.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020