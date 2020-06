No sólo Colo Colo le serviría a Bravo: "Si me toca jugar en otro equipo en Chile, lo haré"

Justo cuando Claudio Bravo está resolviendo su futuro de cara a la próxima temporada, con interés del Celtic de Escocia, el Galatasaray de Turquía y el Arsenal de Inglaterra, el portero chileno sacó la voz para asegurar que espera tomar la mejor decisión junto a su familia.

En conversación con TVN, el todavía golero del Manchester City sostuvo: "Cuando haces las cosas de buena manera sale tu nombre relacionado en buenos lugares, buenos clubes, pero a nosotros no nos pierde el foco en ese sentido lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar".

Rusia despliega todo el patriotismo en desfile militar pese a la pandemia Cerca de 14 mil soldados participaron en el evento, en el que el presidente ruso Vladimir Putin ni siquiera estaba con mascarilla.

Además, el bicampeón de América con la Roja se refirió a la posibilidad de volver en algún momento a Colo Colo, el cuadro en el que se formó: "Depende de varios factores, depende del club, del proyecto que tenga el club… Colo Colo hoy no tiene ni siquiera entrenador".

Eso sí, aclaró: "No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo. Donde me toque hacerlo, por necesidad o por trabajo, yo lo haré. Si me toca jugar en otro equipo en Chile, que no sea Colo Colo, lo haré de la misma forma que he hecho mi trabajo siempre".

También, el criollo comentó el conflicto entre los jugadores del Cacique y la dirigencia de Blanco y Negro por el tema de la rebaja de sueldos: "Creo que no es positivo que pasen estas cosas. Yo como jugador, entiendo a mis compañeros. Los futbolistas actuaron de buena forma, tratando de retomar las conversaciones".