Duro golpe para el fútbol femenino: muere joven promesa italiana a los 21 años

El fútbol femenino está de luto tras la muerte de una de las jugadoras promesas de Italia, a los 21 años. La prensa italiana confirmó hoy el fallecimiento de Arianna Varone, jugadora del ASD Riozzese, de la segunda división tras protagonizar un accidente automovilístico.

En la madrugada del 24 de junio, en el municipio de San Martino Siccomario, en la provincia de Pavía, en Lombardía, la mediocampiesta viajaba en su scooter cuando por razones que se desconocen perdió el control y se estrelló contra un camión, perdiendo la vida.

Our deepest condolences to the family of Arianna Varone and ASD Riozzese for her untimely passing due to a tragic car accident.

Arianna Varone ci ha lasciati a soli 21 anni. #ACMilan si stringe al dolore della famiglia e dell'ASD Riozzese per la sua prematura scomparsa. pic.twitter.com/H09MoBhbp7

