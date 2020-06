El testimonio de Camilo Rodríguez, primer futbolista chileno con covid-19: "No tenía muy claro lo que se venía"

Ya totalmente recuperado, Camilo Rodríguez reveló este viernes que fue el primer futbolista chileno en contagiarse con covid-19. El lateral de Everton de Viña del Mar explicó cómo enfrentó el proceso de recuperación y dio a conocer sus motivos para contar su experiencia después de optar, en primera instancia, por no divulgar la noticia.

"No tenía muy claro lo que se venía. Hice la cuarentena correspondiente, lo que significaba un régimen para un contagiado. Pude salir adelante y recuperarme", contó en conferencia de prensa a través de Facebook Live.

"Cuando me diagnosticaron el covid presenté fiebre de 40 grados, dolor de cabeza y cuerpo. Presenté estos síntomas los primeros tres días y luego bajaron. No tuve nada más que eso", continuó.

El jugador formado en Colo Colo explicó que "lo traté de llevar de la mejor manera. Traté de apoyarme en mi familia, de no divulgarlo, de hacerlo personal porque en ese momento era algo más interno. Quería pasarlo tranquilamente, no tener tanta presión encima".

Pero una vez recuperado, Rodríguez optó por dar a conocer su experiencia con el covid-19. "Quise dar mi testimonio para que la gente vea y sepa que, a pesar de tener el virus, se puede salir adelante. Con las medidas correspondientes, haciendo la cuarentena uno se recupera y no contagia los demás".

Eso sí, el ex seleccionado Sub 20 apuntó que "tuve la suerte de estar bien resguardado con mi familia. Pero hay otros que no tienen esa posibilidad y lo están pasando mal".