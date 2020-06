Carlos Tevez renovará con Boca pero donará todo el contrato a damnificados por coronavirus

Después de tres meses de absoluto silencio, Carlos Tevez decidió volver a hablar. Y lo hizo con diario Olé de Argentina, en los momentos en que Boca Juniors le ofreció renovar su contrato. Y la sorpresa vino de la decisión del “Apache”, porque aseguró que todo el dinero que le correspondería recibir durante ese tiempo lo donará a una entidad sin fines de lucro que esté trabajando por ayudar a gente por lo de la pandemia.

"Sí, sigo en Boca y la verdad que bueno hay que esperar la respuesta de Boca, hay algunos cambios donde seguramente el contrato es hasta diciembre, no es un año, son seis meses”, indicó Tevez a Olé. Y agregó que “creo que es importante que en esta pandemia que estamos pasando y que la gente está sufriendo por falta de trabajo, decidimos con mi familia que el contrato que me ofreció Boca es donarlo a una entidad sin fines de lucro, voy a donar todo mi contrato, o sea contrato y prima, todo, así que me van a tener que prestar ustedes para la nafta para ir a entrenar…".

"En estos días seguramente diremos el nombre para la gente que necesita la vacuna, para las ollas populares”, explicó. “Queremos dejar claro en el contrato dónde va a ir, no quiero nada de plata, no quiero verla, quiero que vaya a dónde la estamos destinando, decidimos que eso es un bien y puede ayudar a muchas familias. Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores".

Sobre el regreso del fútbol tras la crisis sanitaria, Tevez indicó que “esto cambió el mundo, no sólo el fútbol. No podemos exigirle algo a esta situación. Porque hay gente que se está muriendo y la está pasando realmente mal. Sería egoísta pensar sólo en nosotros. Hay que ser responsable con lo que uno está diciendo".

"Yo creo que la AFA y la Superliga tienen que hacer algo, deben hacer algo. Hoy no se puede ganar. Hoy se tiene que empatar o perder, no se puede pensar en ganar. Tenemos que ser solidarios y ayudar. El que piensa en ganar… No me entra en la cabeza que haya gente que quiera ganar en este presente, sea la AFA, Superliga, quién sea… Saquen plata de donde sea para ayudar a los chicos del ascenso, de la Fifa, de donde sea… No hay que aprovecharse de la pandemia".