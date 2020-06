Médico de Maradona asegura que "está limpió de cocaína", pero reconoce "excesos con el alcohol"

Libre de cocaína, pero con excesos de alcohol. Así ha pasado sus días de cuarentena Diego Maradona según reconoció su médico de cabecera, Leopoldo Luque. El profesional contó detalles de cómo el astro argentino ha enfrentado un confinamiento marcado por dificultades familiares y de salud.

"Diego está bien. Obviamente, esta cuarentena es muy difícil para todas las personas que se encuentran aisladas realmente, como él, lo sienten y mucho. Esto trae trastornos de ánimo. Es una realidad que no solo afecta a Maradona", partió contando Luque en entrevista con el canal argentino América TV.

Profundizando en la situación médica del "10", Luque declaró que "cuando escucho que dicen que Diego está empastillado no lo puedo creer. Maradona es un paciente difícil, particular y todo el mundo lo sabe. El esfuerzo que hacemos con todo el equipo es terrible para lograr lo mejor que se pueda con él. Mi prioridad es Diego y su salud".

"Lo hemos llevado varias veces a la Clínica Olivos, le hemos hecho estudios y es una persona que varía su estado de ánimo y sus hábitos, que a veces son diferentes y tienen un resultado negativo en su salud. La verdad es que le estamos encima y a veces el resultado no es el esperado, pero eso de las pastillas es una barbaridad", continuó y remarcó que "no es lo mismo tratar a un paciente común que a Maradona".

El médico estableció que "él tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así no más. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas. Y el alcohol… él toma, pero lo estamos trabajando. Quizá hoy, así por teléfono, no es el mejor modo de tratarlo. Es un paciente absolutamente complejo y este tratamiento se adapta al paciente y se necesita de la voluntad de él para el éxito".

Leopoldo Luque manifestó que Maradona "por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él. Entonces cuando escucho que es un tema de pastillas… no, eso es simplificar un problema que tiene un sistema de comprensión más alto, que tiene que ver con la contención familiar. Esto es atípico, esta cuarentena".

Además, el médico aseguró que "Diego está limpió de cocaína, completamente. Acá la idea no es venir a cubrir ni defender a nadie, sino encontrar claridad en cosas que escucho".