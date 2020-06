Claudio Bravo volvió a jugar después de casi cuatro meses en victoria del Manchester City

Casi cuatro meses de para. Primero porque no es el arquero titular del Manchester City, y segundo, porque la pandemia del covid-19 retrasó todas las actividades en el mundo, incluyendo, por cierto, el fútbol. Pero no hay plazo que no se cumpla, como dice el dicho, y este domingo fue diferente en la vida de Claudio Bravo.

El portero chileno volvió a las canchas en el triunfo 2-0 del Manchester City de visita sobre Newcastle United, en el St James Park, por los cuartos de final de la FA Cup.

La última vez que Bravo custodió la portería de los citizens fue en la victoria, también de visita, ante Sheffield United el 4 de marzo pasado en Hillsborough. Fue 1-0, con gol de Agüero a los 53 minutos.

En el encuentro de este domingo, Bravo, que sólo pudo entrenar el viernes con sus compañeros por complicaciones físicas, tuvo poco trabajo. De hecho, en el primer tiempo, tocó tres veces la pelota: primero para cobrar un offside, después en un remate de distancia de Andy Carroll sin mayor exigencia y finalmente luego de un pase hacia atrás de Otamendi.

Y no podía ser de otra manera, porque los primeros 45 minutos fueron un monólogo, con el City metido en campo contrario, tratando de vulnerar una férrea defensa del Newcastle, que finalmente cayó a los 37’, gracias a un penal servido por Kevin De Bruyne.

La segunda etapa no varió mucho, con el City dueño de la pelota y las acciones y Newcastle esperando que un contragolpe o un balón detenido le diera alguna opción ante Claudio Bravo. Y claro que la tuvo, porque a los 66’, tras un error defensivo de Otamendi, Gayle, recién ingresado por Carroll, lo perdió lastimosamente cuando estaba libre ante el arco.

AP

Para peor para los locales, dos minutos después Sterling superó al meta Daaa con un remate desde fuera del área para poner el tranquilizador 2-0.

Manchester City utilizó una alineación más alternativa en esta ocasión, tras la derrota ante el Chelsea que sepultó sus escasas ilusiones en la lucha por el título con el Liverpool, que festejó ese día a costa de la caída de su escolta en la tabla.

De este modo, los citizens formaron con Bravo; Walker (71’ Joao Cancelo), Otamendi, Laporte, Mendy; de Bruyne (71’ Rodrigo), Gundogan; Mahrez (63’ Foden), Silva (63’ Bernardo), Sterling; Gabriel Jesús.

Otros resultados de la jornada: Norwich 1-Manchester United 2, Leicester City 0-Chelsea 1 y Sheffield United 1-Arsenal 2.

Las parejas para las semifinales del 18 y 19 de julio quedaron conformadas así: Arsenal-Manchester City y Chelsea-Manchester United, cuyos ganadores disputarán la final el 1 de agosto.