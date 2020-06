¿Se lo lleva Ronaldo? Fabián Orellana anunció su adiós del Eibar con un emotivo mensaje

View this post on Instagram

Hoy fue mi último partido de armero. Con mucha tristeza, quiero agradecer a este tremendo cuerpo técnico y a todos mis compañeros por estas 2 temporadas y media que pasamos juntos. Quiero también agradecer a la maravillosa afición del Eibar por el apoyo y el cariño que me brindaron estas temporadas. Mi familia y yo fuimos muy felices aquí, todos van a estar siempre en nuestros corazones. Gracias y aúpa Eibar💙❤️