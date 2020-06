Claudio Bravo: "El futuro en relación al fútbol es lo que menos me preocupa hace mucho rato"

Una extensa entrevista por Instagram Live brindó el arquero chileno del Manchester City Claudio Bravo, en la que se refirió a su presente deportivo, pero en la que también contó su experiencia con la crisis mundial por el covid-19.

Desde Inglaterra, el portero que estaría viviendo sus últimas semanas en el City conversó con el periodista Gonzalo Gálvez. En cuanto a su situación en los "Citizens", el ex capitán de la Roja sostuvo que "en un principio me quedaba hasta junio, mucha gente copia y pega, ahora por el tema de la pandemia se habló de extender dos meses. Tengo una relación increíble con Manchester City. Yo me lesioné hace poco más de un año y se portaron excelente, y esas cosas se agradecen y se devuelven en cierto modo".

En ese sentido, a Bravo se le preguntó por unas declaraciones de su esposa, Carla Pardo, en las que confesó su deseo de ver a su pareja jugando por Universidad Católica.

"Es una decisión que debo tomar yo. Igualmente esta va más allá de la pelota, siempre al lugar o país donde voy a ir es porque será mejor para mi familia, sería muy egoísta solo pensar en mí", fue la respuesta del bicampeón de América.

"Pero, siendo sincero lo que más me importan hoy en día es la pandemia, me tiene muy preocupado por mi familia y se me aprieta el estómago pensar que pueda pasar algo estando lejos y tener brazos cruzados. El futuro en relación al fútbol es lo que menos me preocupa en lo personal hace mucho rato. Tengo preocupaciones mucho más importantes en mi casa, mi familia, hijos y esposa", continuó.

Al contar su experiencia en los meses de pandemia, Bravo contó que "acá (Inglaterra) se habla de un rebrote porque la gente se relajó en las últimas semanas por la baja de los contagios y por el calor que ha hecho. Hay que seguir firmes con las medidas de seguridad".

Sobre su visión de lo que ha ocurrido en Chile con el covid-19, el arquero opinó lo siguiente: "creo que hay que cuidar a Chile en general y no solo a la Región Metropolitana, Chile es más que Santiago y me pareció muy extraño que se tomaran al inicio solo medidas centralizadas. Esto sigue muy activo y no creo que pase pronto".