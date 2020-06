Desaparecen los "flecha de plata": Mercedes usará autos negros en Fórmula Uno 2020 por la lucha contra el racismo

Mercedes usará autos negros en la temporada de fórmula uno del 2020 y tratará de diversificar su personal como parte de su compromiso de lucha contra el racismo, según anunció la escudería el lunes.

El seis veces campeón mundial Lewis Hamilton y su compañero Valtteri Bottas lucirán asimismo uniformes negros durante la temporada que arranca el domingo en Austria tras un largo receso por la pandemia del coronavirus.

"El movimiento de Black Lives Matter ha ilustrado lo necesarias que son medidas para combatir el racismo y toda forma de discriminación", dijo Mercedes al anunciar el cambio de color, de plateado a negro.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms.@MercedesAMGF1 #MercedesAMGf1 #Formula1 pic.twitter.com/QvNnhScTsZ

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) June 29, 2020