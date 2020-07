Buffon es un grande: "Cuando me retire voy a terminar mis estudios secundarios"

Mientras muchos jugadores de fútbol sólo piensan en fiestas, vehículos deportivos y ostentar sus riquezas en las redes sociales, Gianluigi Buffon reconoció que apenas se retire lo primero que hará será retomar los estudios y terminar la secundaria, para darle un ejemplo a sus hijos.

Buffon, de 42 años y en la Juventus, no finalizó la educación media, pues optó por privilegiar su carrera como futbolista, que por aquellos años recién empezaba.

Este fin de semana, el mítico portero alcanzó un nuevo récord, al jugar el partido número 648 en la liga italiana. Con este, Buffon pasó a ser el jugador com mayor cantidad de encuentros oficiales disputados en la Serie A del Calcio. El anterior récord lo tenia Paolo Maldini, histórico del Milan y de la selección italiana.

Después del duelo de este fin de semana de la Juve ante Torino, el portero habló de qué hará cuando deje la actividad y su respuesta sorprendió a muchos.

En una transmisión en vivo por Instagram que compartió con Jack Santini, ex jugador de voleibol, el arquero narró sus pasos tras dejar las canchas. "No sé bien qué haré cuando me retire pero sí sé una cosa: voy a terminar mis estudios secundarios. Es algo que le prometí a mis padres. Comencé en el fútbol de muy joven y no pude terminar el colegio. Me tomaré un año sabático para hacerlo. Como padre, quiero dar el ejemplo. Ah, y también quiero estudiar inglés", aseguró.

De todas formas, el meta aclaró que aún piensa seguir jugando, pues asegura que todavía es un aporte: "Empecé con todo esto porque el fútbol estaba agitando algo dentro de mí. Ahí apareció la pasión y la adrenalina por jugar. Después se convirtió en una obligación. Durante 15, 20 años dejé a un lado la parte lúdica del juego pero en los últimos tiempos encontré el placer y el deseo por entrenar. Hoy sigo jugando porque me siento bien y sé que todavía puedo mejorar cosas", contó.