Así fue el primer día de Manuel Pellegrini como técnico del Real Betis

La era de Manuel Pellegrini en el Real Betis comenzó formalmente esta semana. El lunes el técnico chileno fue oficializado y presentado como nuevo entrenador del cuadro andaluz en una conferencia de prensa virtual, y este miércoles el club mostró cómo fue el primer día del criollo en el club.

A través de un video, se pudo apreciar que el "Ingeniero" conversó con los directivos, hizo un extenso recorrido por el estadio Benito Villamarín, y el conjunto sevillano publicó una entrevista en su canal de TV.

En la ocasión, Pellegrini expresó: "Se siente el cariño de la gente en la calle, por lo que estoy muy ilusionado de poder hacer una buena labor".

"Como técnico parto bajo una premisa de que hay que tener ciertos conceptos generales que el grupo los debe entender y el técnico no transar, independiente de quién sea el jugador. Primero está el respeto por todos. La institución, hinchas, directivos, prensa, compañeros y todos los que componen el día a día de un club", añadió.

Además, Pellegrini agregó que "en segundo lugar, el compromiso que uno tiene que conseguir con esos jugadores por un determinado proyecto. Y lo tercero es tener el rendimiento".

En lo más próximo, indicó que ya se está proyectando la pretemporada para algunas semanas más y terminar de la mejor manera la Liga. “No se está jugando nada importante, pero es bueno terminar ganando por lo que significa en lo anímico y en la confianza”.

Sobre su llegada al Betis, indicó que “es un desafío que me motiva. Tengo muchos años de carrera, he estado en varios continentes y he vivido situaciones en distintos equipos”. Entre estos mencionó que algunos tienen mayores exigencias, como el Manchester City y el Real Madrid y en otros, como el Villarreal, donde hay que construir desde los cimientos. Y justamente destacó el trabajo realizado en este último, “donde se hizo una campaña que no se esperaban y llegamos a semifinales de Champions”.

Finalmente, Pellegrini indicó que “en Betis están las bases establecidas como para realizar ese tipo de trabajo y colocar a este club donde se merece, de acuerdo a su afición y al apoyo que tiene en todos los estamentos”.

Mira aquí el video con la jornada de hoy de Pellegrini:

https://www.youtube.com/watch?v=RSoOtjPdWLI