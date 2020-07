¿Quién entiende, tiene fecha de regreso del fútbol local? Polémica entre la ANFP y la intendencia

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, sembraba las dudas al calificar como una "irresponsabilidad" hablar del retorno del Campeonato Nacional en medio de las crisis sanitaria del coronavirus.

Las palabras de la máxima autoridad llegaban poco después de que Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, asegurase que el Campeonato Nacional planeaba su retorno para tres semanas después del 15 de julio, fecha en que el Gobierno autorizó los entrenamientos para los deportistas en cuarentena.

Por ello, Moreno respondió a las declaraciones de Guevara, asegurando que "es posible que el señor Intendente no tenga la información o no sepa de este tema, porque no ha participado en las reuniones que llevamos desde hace cuatro meses con los ministerios del Deporte y de Salud".

Se acabó la liga para el Barcelona de Vidal: cayó ante Osasuna y Real Madrid coronó campeón El volante chileno jugó desde el 58′ en un discreto partido de los catalanes.

Moreno explicó que "el regreso del fútbol no es algo que atañe solo a la Región Metropolitana, si no que a una gran parte del país. Las autoridades han avalado nuestros protocolos, tienen muy claro los plazos que nos hemos puesto que, por cierto, siempre estarán supeditados a la condición epidemiológica y la seguridad de todos los actores que intervienen en el fútbol".

"El volver a las prácticas tiene como objetivo prepararse para la competencia. La autoridad lo entiende así también y debemos ir desarrollando las tres fases de entrenamiento antes de regresar a nuestro torneo, siempre alineado con lo que dictamina la autoridad sanitaria y con el resguardo de la salud de las personas como prioridad", agregó.