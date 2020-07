"Balón de Oro" 2020, otro caído por el coronavirus: ¿quién lo habría ganado?

El tradicional y prestigioso "Balón de Oro" no se entregará este año a raíz de las consecuencias del coronavirus en el fútbol.

El galardón que desde 1956 otorga la revista France Football para condecorar al mejor futbolista de la temporada (desde 2018 se sumó el premio para el fútbol femenino), no tendrá ganadores en 2020.

"Es un año muy extraño y no podemos tratarlo como un año ordinario", dijo el editor de France Football Pascal Ferré a The Associated Press.

"No es una decisión que hemos tomado a la ligera, pero hay que reconocer que no se podría tener un ganador normal o típico del Balón de Oro, y lo que más nos preocupaba era que no sería adjudicado de una manera justa", justificó.

El propio Ferré identificó a quiénes podrían haberse adjudicado el premio. "Fíjense en Lewandowski este año, su nivel ha estado a la altura de Messi y Ronaldo. Y los jugadores del PSG, imagínense si ganan la Champions", afirmó.

Robert Lewandowski del Bayern Munich, Kylian Mbappé y Neymar del PSG, además de los habituales Cristiano Ronaldo (Juventus) y Lionel Messi (Barcelona) aparecían como los grandes candidatos para quedarse con el "Balón de Oro" 2020.