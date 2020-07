Daniella Chávez confiesa que aunque hubiese querido, no podría haber invertido en O'Higgins

Daniella Chávez está a punto de convertirse en controlador de un equipo de fútbol, en su natal Rancagua. La modelo e influencer inicia su emprendimiento en el balompié en la Tercera División A, con el deseo de ascender rápidamente al profesionalismo con el que será su club. Pese a haber sido madrina de O’Higgins, del que se declaraba hincha, Chávez asegura que aunque hubiese querido involucrarse más en la institución celeste, tal como lo hará en Rancagua Sur, su anhelo de vincularse era imposible, pues “no la pueden ver” en el tradicional cuadro de la Región del Libertador.

"La gente de Rancagua siempre me pedía que comprara O'Higgins. Pero (Ricardo) Abumohor y compañía no me quieren ver ni en pintura y nunca tuve un acercamiento real ni nada. Ahora se me dio esta oportunidad del segundo equipo más potente de la ciudad", reconoció la modelo en diálogo con El Mercurio.

"Es un equipo de barrio, con identidad, que está a un paso de subir al profesionalismo. Estaremos con Rodelindo Román, Concepción, Ovalle. La Tercera A es una liga competitiva, pero olvidada", añadió Chávez.

Además, la modelo agregó: "Voy con fe. Mi apuesta va por el lado del marketing. Ya llegará la hora en que la gente nos acompañe en el estadio. Iré a hacer una conferencia en Rancagua para presentar el proyecto y hacerme presente en todo".

Por último, sobre sus objetivos, la rancagüina sostuvo: "Vamos paso a paso. Tenemos la posibilidad de subir y ahí seguir escalando. No es algo muy lejano. Llegaremos al profesionalismo más pronto de lo que muchos creen".