La "Roja" y su camino a Qatar, cada vez más cerca de comenzar en Europa

Mientras las opciones de que las Eliminatorias Sudamericanas arranquen finalmente, cobrando fuerza de que partan jugándose en Europa en el último trimestre, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este jueves a la opción de que se puedan disputar encuentros de fútbol internacional en Chile a partir de septiembre, luego de que ya se programara para esa fecha lo que resta de la fase grupal de la Copa Libertadores.

Asimismo, Conmebol ya anunció que la Copa Sudamericana se reiniciaría en octubre, mismo mes en que arrancarían las clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Al respecto, Paris afirmó que “nos coordinamos permanentemente con otros ministerios. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, me comunicó, y lo hablé con ella, y esta decisión debemos compatibilizarla con el Mindep”.

El secretario de Estado agregó que “aún no sabemos que ocurrirá en septiembre, cuando son las fechas en que posiblemente se podrían llegar a realizar estos partidos”.

No obstante, el titular del Minsal indicó que “es probable, me informa la ministra del Deporte, que estos partidos se realicen en otro continente, si las circunstancias no permiten realizarlos en Chile”.

En este sentido, el ministro de Salud fue claro al remarcar que “cualquier ciudadano de otro país que ingrese a Chile tiene que guardar una cuarentena de 14 días. Por lo tanto, las organizaciones encargadas del fútbol y el Ministerio del Deporte (…) nos han informado que lo más probable es que esto se analice en su mérito cuando nos acerquemos a la fecha, pero hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente”, sentenció la autoridad sanitaria.

La FIFA y Conmebol ya evalúan jugar las primeras fechas de las clasificatorias mundialistas en Europa por la misma situación, lo que no es mal visto por la ANFP. De cualquier modo, los torneos de clubes, por logística, asoman como inviables de realizar en otro continente, por la cantidad de equipos involucrados.