Mauricio Isla y la posibilidad de ir a Boca: “No se trata de dinero”

Una larga nota dedicó el diario deportivo argentino Olé a Mauricio Isla, quien, tras desvincularse del club Fenerbahçe, de Turquía, aún no decide la institución en la que seguyirá su carrera.

"Si voy a Boca, voy al 100%. No voy a estar cinco meses y después venirme a Europa. No es nada de dinero. Si las cosas resultan, claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica. Boca está al punto del Real Madrid, Barcelona y Juventus, porque siempre ha tenido todo Boca Juniors. Pero hay que hablarlo con calma", señaló Isla en el programa Deportes en Agricultura, declaraciones que recoge Olé. Y agrega el diario que Riquelme lo busca, lo llamó y él devolvió una pared llena de flores para el Xeneize. Aunque aclaró varias veces que no es una cuestión económica, sino de la seguridad de su familia.

"Las únicas conversaciones con Boca fueron con Román, tres o cuatro conversaciones, el resto lo ve mi representante. Siguen las conversaciones de que ellos quieren que yo vaya. No es tema de dinero, es tema diferente al fútbol. Uno tiene una familia, una hija pequeña, mi pareja viajó a Turquía con 30 horas de viaje, mi hija la pasó muy mal porque no podía sacarse la mascarilla por esta pandemia, para ella es difícil. Yo tengo que conversar con mi pareja. Llevo 13 años en Europa y uno tiene que estar preparado para trabajar y aceptar dónde vas", detalló Isla.

La nota recuerda que Isla pasó en el 2012 a la Juventus, en donde compartió equipo con Carlos Tevez, nada menos.

"Boca es un grande, pero tengo que pensarlo muy bien. Yo no he jugado ni vivido en Sudamérica y cuando voy a Chile es para estar en la Selección o ir de vacaciones", señaló el “Huaso”. Y agregó: "Esto no es tema de dinero, cuando pasan muchos años uno cuida el dinero y puede vivir tranquilo. Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda, por la hinchada, la institución… Pero hay cosas por conversar. Si no se da, hay muchos equipos que hablan con mi representante en Europa, esto recién empieza".

"Riquelme me llamó en enero para que yo fuera a Boca. Boca tiene jugadores muy buenos en el puesto de lateral, que a mí me sorprendieron, y ésas fue una de las preguntas que le hice, que hay muchos jugadores de lateral y cuál era la necesidad de que yo fuera. Me dijo que me ha visto jugar en la selección chilena y que quería un jugador de mi trayectoria. Pero con respeto. Siempre le agradecí lo conversado, pero hay que tomarlo con calma y sigo las conversaciones con él. No tiene que ver con el dinero, es un tema de familia y seguridad", explicó Isla desde Alicante, donde realiza una pretemporada con un preparador físico personal.

Olé destaca que hay varios interesados en contar con Isla y menciona el que podría tener Manuel Pellegrini, que asumió hace unos días en el Betis de Sevilla.

"No hablé con Pellegrini, no tuve ninguna conversación, él llegó hace semanas… Betis es una linda oportunidad y sería lindo jugar en España".

Olé cierra la nota destacando que, más allá de que está a más de 10 mil kilómetros de Buenos Aires, Isla sabe lo que pasa acá y la incertidumbre en cuanto a lo que dejará avanzar o no el coronavirus, desde el torneo local hasta la Copa Libertadores, más allá de que Conmebol ya le puso fecha y hora al regreso.

"Yo aún no sé si se juega la Libertadores, el campeonato, dicen de las fronteras están cerradas… Para ir a un lugar tienes que estar seguro. Recibí muchos mensajes de apoyo de argentinos, yo sé lo que es Boca, que está al top en Sudamérica, pero hay que arreglar muchas cosas", finalizó Isla.