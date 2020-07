Coronavirus: la leyenda del Barcelona Xavi Hernández confirmó que está contagiado

El covid-19 no respeta a nadie, ni sencillos, ni famosos. En todos los ámbitos hay figuras conocidas que han caído contagiados por el nuevo coronavirus. Y el fútbol no es la excepción, porque jugadores en actividad y otros que ya no lo están han sido víctimas de la pandemia. Ahora es el turno de un histórico del fútbol español, una verdadera leyenda del Barcelona y una figura insigne en la selección hispana: Xavi Hernández.

El ex mediocampista y hoy entrenador del club qatarí Al Sadd confesó a través de sus redes sociales que dio positivo en el test de PCR y está contagiado de coronavirus.

"Hoy no podré acompañar a mi equipo en la vuelta a la competición oficial. David Prats, entrenador del filial del Al Sadd, ocupará mi lugar como jefe del equipo técnico. Hace unos días, siguiendo el protocolo de la QSL, di positivo en el último test covid-19”, comunicó Xavi en su cuenta oficial de Instagram.

“Afortunadamente me encuentro perfectamente, pero siguiendo el protocolo, continuaré aislado hasta que lo haya superado. Cuando los servicios médicos me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo con más ganas que nunca. Agradezco a todas las autoridades, especialmente a los responsables de QSL, QFA y al Al Sadd por poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite más contagios y garantice el desarrollo normal de la competición”, agregó el campeón del mundo con la selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010.