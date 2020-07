Vidal reafirma su fe en Rueda y apuesta por terminar su contrato en Barcelona

Además de confirmar que quiere completar su actual contrato con el Barcelona, que implica jugar la próxima temporada con los culés, Arturo Vidal reafirma su fe en el trabajo que realiza Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena y confía en que la “Roja” clasifique a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista con WinSports Colombia, el mediocampista indica que en las próximas Clasificatorias hay una revancha tras el fallido proceso a Rusia 2018, y confía en el trabajo de Rueda, a quien alabó. "Podría hablar muchas maravillas del 'profe'. Es un señor del fútbol, sabe mucho de fútbol, estudia, se prepara y le tenemos toda la fe para ir al próximo Mundial”, expresa el “Rey”.

“Hemos pasado por momentos complicados, pero tenemos mucha confianza en él y en el cuerpo técnico. Ellos son increíbles personas y se pueden compartir sueños que se pueden lograr”, agrega Vidal en la nota.

De acuerdo a la Fifa y la Conmebol, el camino sudamericano hacia el Mundial de Qatar 2022 comenzaría en octubre próximo y allí la ‘Roja’ debutará con Uruguay en Montevideo para luego recibir a Colombia en el Estadio Nacional, si todo se mantiene como está programado hasta ahora, con las modificaciones realizadas por la pandemia.

Vidal vuelve este martes a los entrenamientos con el Barcelona, de cara a las instancias finales de la Liga de Campeones, donde su equipo se mide en el duelo de vuelta con el Nápoles, en un compromiso en el que el chileno non jugará por estar suspendido. Respecto de su futuro, el chileno afirma que “me he ganado el cariño de la gente con trabajo, con esfuerzo, jugando bien y haciendo goles. Y cuando estás en un lado así, y la gente te quiere así, uno tiene que seguir ahí y disfrutar al máximo todo el tiempo que se pueda”, descartando así por ahora cambiar de club si de él depende.

Respecto a las consecuencias que ha traído el haber perdido la liga española, a manos del Real Madrid, dice que "cuando se te va una copa, en la prensa empiezan a cambiar los jugadores y al técnico, y uno debe adaptarse y saber lo que uno quiere. Con Quique Setien hemos trabajado poco, hubo un cambio muy brusco, hay que adaptarse y cuando termine la temporada, elegir bien el camino de Barcelona, porque el club siempre debe estar siempre peleando títulos para demostrar que es el mejor equipo del mundo”.

Por otro lado, Vidal no descarta defender durante su carrera a algún equipo colombiano. "Me gusta el fútbol colombiano y más ahora que tengo a mi novia (Sonia Isaza). Si en algún futuro se da la opción, sería espectacular, pero ya tengo 33 años y tengo que ir viviendo el día a día, pero claramente jugar en Cali, en uno de los equipos más fuertes de ahí, sería espectacular”, señala."Prefiero ir día a día, disfrutando esto, porque es fútbol, llevo harto tiempo jugando y avanzar tan rápido no quiero”, concluye, al tiempo que en España se revela una encuesta del diario Mundo Deportivo, en la que los hinchas catalanes quieren, en un 79 por ciento, que el mediocampista nacional siga vistiendo los colores blaugrana.