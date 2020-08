Roberto Rojas le da con todo a Arturo Vidal y la dirigencia

Roberto Rojas, el “Cóndor”, siempre que deduce dar entrevistas, emite opiniones tajantes. Por eso, ahora, aprovechando la coyuntura de las elecciones en la Anfo y los lío de Gianni Infantino, fue muy duro con los dirigentes del fútbol. Y también lo fue con Arturo Vidal, de quien -cree- debería cuidar más la imagen que proyecta a través de redes sociales. Además, contó que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile antes de convertirse en arquero de Colo Colo.

En una nota dada al programa Fútbol en Casa de Youtube, el exarquero fue tajante con el “Rey”. “El jugador, al ser una persona pública, tiene mucha imagen, no sólo con adultos, sino con los chicos. Y tiene que preocuparse por los niños, quienes van a ser marcados por la actitud de un atleta por muchos años. Hoy, se pierde mucho tiempo en ese tipo de -lo que llamo- estupideces: videos sin mensaje alguno, sin sentido… Eso no combina con lo que tiene que transmitir hoy”, sentencia Rojas desde Brasil.

Respecto del manejo del fútbol, el “Cóndor” dispara munición gruesa contra la dirigencia.

“Fueron siempre corruptos los que manejaban el fútbol, porque había tantos intereses fuera del fútbol que quedaron ricos con todo eso, y todo el mundo sabe (…). Llegó a un nivel insoportable porque fue a nivel mundial. Si pienso que hoy está limpio, no, no lo está. La mierda es la misma, lo único que cambió fueron las moscas. Si hubo corrupción como hubo en el pasado, continúan habiéndola, a otro nivel”, asegura el sancionado exseleccionado.

Por último, contó un detalle de su carrera: cuando estuvo a punto de fichar por la “U”.

“En la época en que salí de Aviación, cuando se terminó, en 1981, yo tenía un amigo que se llamaba Eduardo Peralta, que había jugado en los 70 en Universidad de Chile, con Fernando Riera. Me llevó a conversar con Fernando Riera, aunque ellos tenían un gran arquero como era Hugo Carvallo, que era un arquerazo… Pero fui porque necesitaban un arquero y estaba con el pase en mi poder por la Ley del Pase, era jugador libre. Fernando Riera me encontró muy joven para estar de suplente en el primer equipo, no se llevó a cabo y una semana después apareció lo de Colo Colo. En ese momento, Mario Osbén estaba más en la selección por el Mundial del 82”, y fue así como Pedro García se hizo de los servicios del “Cóndor” para que vistiera de albo.