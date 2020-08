La campeona olímpica Katie Ledecky se lució al nadar con un vaso de leche sobre su cabeza

¿Estamos en presencia de un nuevo challenge? Sea así o no, lo cierto es que Katie Ledecky, cinco veces campeona olímpica, tiene con la boca abierta a sus seguidores en las redes sociales al lucirse con un tremendo desafío.

La nadadora estadounidense de 23 años sorprendió al cruzar la piscina nadando con un vaso de leche sobre su cabeza y sin derramar una sola gota.

Ledecky, campeona olímpica en cinco ocasiones y de ostentar el récord mundial 400, 800 y 1500 metros libres llevó su entrenamiento a otro nivel, además de promover una campaña por el consumo de bebidas saludables.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo

— Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020