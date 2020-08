Juega "Fifa" y "League of Legends": el tenista Cristián Garín se sumó como socio al equipo de esports "All Knights"

Las competencias profesionales de videojuegos, conocidas como esports van en alza. Anualmente, este formato de deportes electrónicos genera millones de fans en todo el mundo. Y por primera vez en nuestro país, existe una figura de primer nivel que apostó por el equipo nacional más exitoso en League of Legends (LoL), "All Knights": el renombrado tenista Cristian Garín.

Cristian Garín, quien actualmente es el número 1 de Chile y N° 18 del ranking ATP, pondrá toda su experiencia como deportista internacional y una de las figuras con mayor proyección del planeta, para sumarse a All Knights. “Gago”, como es apodado internacionalmente, se suma así a una serie de colegas del mundo que (debido a su gusto por los videojuegos (esports) y popularidad) han ingresado a ellos como Ronaldinho, Shaquille O´Neal, Fernando Alonso, Gerard Piqué, entre otros.

"Los videojuegos siempre me han acompañado"

Al respecto, Cristian Garín señaló “los videojuegos siempre me han acompañado". "En mis descansos o viajes los juego, Lol o FIFA han sido mis favoritos por años", añadió. El deportista explicó que su "objetivo con esta participación es que All Knights siga creciendo y mejore. He visto como los esports han crecido en Asia, Norteamérica, Europa y también en Latinoamérica y conozco su importancia y alcance". "Tenemos mucho por crecer, es un gran proyecto y las expectativas son – como mi mentalidad – ganadora, pero entendiendo que los triunfos no se dan de un día para otro, involucran mucho trabajo, sacrificio y rodearse de gente que quiera elevar el proyecto”, agregó Garín.

"All Knights" es un exitoso equipo chileno de esports en el célebre juego League of Legends (LoL). Ellos llegaron a una recién creada LLA (Liga Latinoamérica, Fusión de las Ligas del Norte y Sur) el 2019 sorprendieron con jugadores provenientes de Corea. En ese primer split de competencia, llegaron a la Semifinal y obtuvieron el tercer puesto. El segundo split de competencia les permitió acceder a la final.

¡Hoy le damos la bienvenida a nuevos socios en AK! Bienvenidos Cristian Garín, tenista número 1 en Chile y N°18 del ranking ATP, Pedro Anastassiou y Nicolas Vásquez. #GoAK pic.twitter.com/2KkUuPJdKg — All Knights 🏡 #RecallAndStayHome (@allknights_la) August 3, 2020

"Valida que es un nivel competitivo"

Este 2020, All Knights combinó el talento coreano con jugadores promesas de la región y nuevos integrantes. De ese modo, consiguieron la victoria en el primer split de la LLA. En este segundo split, lideran la tabla de posiciones y enfrentan la competencia con altas posibilidades de llegar a la final otra vez.

Felipe Rossi Heller, CEO de All Knights señaló sobre la incorporación de Garín, “desde que empezó la cuarentena, nos comunicamos y le presentamos al equipo". "Él ya lo conocía y jugamos, y a partir de ahí se generó una amistad y mutua admiración. Él se encantó con el proyecto y se incorporó”, agregó. “Contar con Cristian como socio de All Knights (junto a los demás socios, Pedro Anastassiou y Nicolas Vásquez), demuestra que no sólo es un juego de computador, si no que valida que es un nivel competitivo de liga. Él juega como fanático y es “platino” (un jugador muy destacado) por lo que con su incorporación tenemos altísimas expectativas” concluyó Rossi.

Deportistas tradicionales apoyando los esports

"En Riot Games celebramos que referentes del deporte tradicional latinoamericano se involucren de esta manera en los esports, en esta ocasión, a través de All Knights. League of Legends es el deporte de la nueva generación y es natural esta transición hacia los deportes electrónicos, donde está la audiencia actual y del futuro" agregó, Raúl Fernández, gerente general de Riot Games Latinoamérica, quienes estaño detrás de "League of Legends".