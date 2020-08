Se quedará en Italia: director deportivo del Inter del Milan confirma acuerdo por Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ya es hombre del Inter de Milán. El director deportivo del elenco nerazzurri, Giuseppe Marotta, confirmó la incorporación del chileno con un contrato "permanente" y anunció su oficialización para el jueves.

"Firmaremos a Alexis Sánchez desde Manchester United en un acuerdo permanente", declaró Marotta a Sky Sports, en la antesala del partido entre el cuadro lombardo y el Getafe, por los octavos de final de la Europa League, donde "Maravilla" es suplente.

Marotta agregó: "El trato lo anunciaremos mañana jueves, con un comunicado oficial".

Inter CEO Beppe Marotta to @SkySport: “We will sign Alexis Sanchez from Manchester United on a permanent deal. We’ll announce the deal tomorrow with an official statement”. 🔴 #MUFC #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2020