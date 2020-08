Lyon y Manchester City dejan fuera a Juventus y Real Madrid de la Champions League

Real Madrid y Juventus, dos favoritos para ganar la UEFA Champions League, no podrán estar en Lisboa para los cuartos de final.

Los italianos quedaron eliminados ante el Olympique de Lyon, pese a la victoria 2-1, mientras que los merengues pagaron caro sus errores en defensa y no pudieron ante el Manchester City.

La Vecchia Signora tenía que remontar un 0-1 como visitantes ante los franceses, pero todo se complicó cuando Memphis Depay anotó de penal a los 12 minutos.

Los goles de Cristiano Ronaldo a los 43' (de penal) y a los 60' no alcanzaron para clasificar, debido al tanto como visitante, por lo que el portugués se perderá la ronda de los ocho mejores por primera vez en 10 años.

En tanto, el Madrid no pudo contar con su capitán Sergio Ramos y lo sintió para tratar de remontar el 1-2 en España. Rafael Varane cometió un error garrafal para dejar solo a Raheem Sterling a los 9', lo que complicó aún más la tarea.

Los dirigidos por Zinedine Zidane reaccionaron por medio de Karim Benzema a los 28', pero un nuevo error del defensa francés permitió que Gabriel Jesús cerrara el partido a los 68'.

De esta forma, el City y el Lyon se enfrentarán en cuartos de final en Lisboa, donde se disputarán a partido único todas las rondas hasta la final debido a la pandemia del coronavirus.

Confirmed quarter-final fixture 👀

🤔 Who ya got: Manchester City or Lyon?#UCL pic.twitter.com/Dg5g51jxlm

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020