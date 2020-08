Se perderá duelo ante Inter de Alexis: la molestia de Charles Aránguiz tras quedar suspendido en la Europa League

El duelo entre Charles Aránguiz y Alexis Sánchez por los cuartos de final de la Europa League, después de que el Bayer Leverkusen y el Inter de Milán sellaran su paso a la ronda de ocho mejores, no podrá ser luego que el "Príncipe" quedara suspendido para ese cotejo por acumulación de tarjetas amarillas tras ser amonestado en el triunfo del jueves por 1-0 frente al Rangers, donde aportó con una espectacular habilitación.

Después del compromiso, el técnico del cuadro de las aspirinas, Peter Bosz, confirmó su ausencia y ahora el propio puentealtino lamentó la situación y reconoció que no estaba al tanto de la opción de quedar suspendido.

"No tenía idea de que estaba al borde de la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes", expresó a Las Últimas Noticias.

Además, aclaró que no sabía si les borrarían las tarjetas: "Después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido el foul que me dejó fuera del siguiente partido".

"Más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la Copa. Estoy muy molesto con la situación", completó Aránguiz.

Prensa italiana destaca ausencia de Aránguiz

Een Italia no quedaron indiferentes ante la suspensión del volante nacional, por lo que la Gazzetta dello Sport se mostró aliviada por la ausencia del puentealtino, al que calificó como una de las "estrellas" del cuadro de las aspirinas."El Leverkusen tiene muchos jugadores de nivel. En mediocampo, el que da sustancia es el chileno Aránguiz", publicó el citado medio.

"Es bueno para el Inter que el jugador fuera amonestado ante Rangers y no esté el lunes", agregó sobre el bicampeón de América con la Roja.

Eso sí, la de Aránguiz no es la única baja para el conjunto alemán, pues Nadiem Amiri está aislado por contacto estrecho de un paciente con coronavirus y se esperará hasta última hora a Karim Bellarabi, con un problema muscular.