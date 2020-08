Pino rescata aprendizajes en la Fórmula 4 británica

Un difícil fin de semana tuvo Nicolás Pino en la segunda cita de la Fórmula 4 británica. El piloto chileno de 15 años tuvo tres carreras en Brands Hatch, y los resultados no lo acompañaron. Este domingo, cuando marchaba en el pelotón de los cinco primeros en la última competencia, en la que salía desde el tercer cajón, y habiendo transcurrido sólo cinco minutos de la largada, una arriesgada maniobra de su coequipo provocó el pinchazo de uno de los neumáticos del chileno y su salida de pista.

De todos modos, el balance es positivo para el equipo, ya que Pino –debutante en la categoría– logró su mejor clasificación en lo que lleva como piloto de F4, lo que le permitió largar sexto y tercero en dos de las tres carreras.

La estrategia planeada por Double R Racing & Argenti Motorsport estaba dando resultado en los primeros giros de la Carrera 3 en el Round 2 de la F4 británica. Pino se encontraba peleando en el quinto puesto, con neumáticos nuevos y pegado al pelotón de punta que lideraba Zak O’Sullivan, a la postre el ganador de la jornada.

Habiendo transcurrido sólo cinco minutos de la largada, su compañero de equipo, Casper Stevenson, cambia su línea y escoge irse por dentro, pero queda atrapado entre el límite de la pista y la trayectoria que llevaba Pino en una de las curvas.

En ese momento, el británico realiza una maniobra hacia afuera y golpea la rueda trasera del piloto nacional, quien se ve forzado a salirse de la pista con un neumático reventado.

Si bien Pino ingresó a pits y volvió a la pista, quedó muy atrás como para tener opciones de sumar puntos, poniendo fin de esta manera a su segunda fecha en la Fórmula 4 británica, en la que consiguió la mejor clasificación en su corta trayectoria en la categoría, con un sexto puesto de clasificación, y obteniendo un noveno y un décimo puesto en las carreras sabatinas.

“Partimos muy bien el fin de semana en Brands Hatch, clasificando en una de las mejores posiciones que he logrado, lo que me permitió largar sexto y tercero en la primera y tercera carrera respectivamente. La estrategia era cuidar los neumáticos en las dos primeras carreras para llegar con mejores gomas que los demás a la tercera. Lamentablemente, en la segunda vuelta, nos topamos con mi compañero de equipo y se me pinchó el neumático, obligándome a ir a pits. Analizamos con equipo y todo quedó bien y ahora solo me concentraré en la siguiente fecha”, resume Pino, quien ya comienza a pensar en el Round 3 del campeonato de la F4 británica, que continúa el 22 y 23 de agosto en el circuito de Oulton Park.