El lamento de Arturo Vidal durante la goleada del Bayern Munich ante Barcelona

La humillante derrota 8-2 del Barcelona en manos del Bayern Munich golpeó fuertemente al plantel culé y, especialmente, a Arturo Vidal.

El volante, que en más de una ocasión ha dicho que sueña con ganar la UEFA Champions League, ha sido fuertemente criticado por sus dichos antes del partido.

Pero no solo eso, ahora también salió a la luz un video donde se nota claramente la frustración que vivió durante el partido.

Tras el gol de Robert Lewandowski a los 82', el sexto de los bávaros, se ve a Vidal tratando de alcanzar a Philippe Coutinho antes de lanzar el centro, pero al no alcanzarlo, el chileno se queda durante un largo rato arriba de los estáticos de publicidad.

Imagens exclusiva do Esporte Interativo no momento da assistência do Coutinho para o gol de Lewandowski. pic.twitter.com/qZRlyhaeOJ

— Portal Philippe Coutinho (@PortalCoutinho) August 14, 2020