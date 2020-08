¡Como si fuera poco! Defensor del Barça dio positivo por coronavirus

Como si la derrota categórica sufrida ante el Bayern Múnich no bastara, el camarín del FC Barcelona recibió otra mala noticia: el defensa central Samuel Umtiti está contagiado de covid-19 y aislado en su casa haciendo la cuarentena de rigor.

“Umtiti es asintómatico, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio”, señaló el parte médico emanado del club azulgrana, que indicó, además, “el club ha informado a las autoridades sanitarias y deportivas competentes. Además, se han rastreado a todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes”.

De esta manera, Umtiti se suma a Jean-Clair Todibo, también afectado por esta enfermedad y quien ya no pudo entrenar con el resto de jugadores que estaban a préstamo y que se incorporaron el pasado martes a las prácticas.

En todo caso, Umtiti no estaba considerado para el partido de este viernes, ya que no se ha recuperado de molestias en una rodilla. Además, los rumores que circulan alrededor del club catalán dicen que el francés no estaría considerado para la próxima temporada.