Mediocampista del Bayern Munich tras paliza histórica a Barcelona: "No me ha dolido ver a Messi así"

La apabullante derrota que sufrió el Barcelona a manos del Bayern Munich 8-2 en los cuartos de final de la UEFA Champions League dejó llamativas reacciones en el camarín del conjunto bávaro.

Una que encendio la polémica en España fue la del volante alemán Leon Goretzka quien al ser consultado por si le dolió ver a Lionel Messi siendo humillado, la respuesta fue contundente: "No, no me ha dolido verlo así, me he divertido", señaló el germano.

Otras reacciones

Pero la reacción de Goretzka no fue la única que llamó la atención. Tras el partido también le consultaron lo mismo a Joshua Kimmich, quien de manera contundente respondió que "no".

Otra declaración que ha levantado polvo es la del arquero Manuel Neuer quien tiene una declarada “guerra” con Andre Ter Stegen por el arco de la selección de Alemania.

El veterano arquero del Bayern Munich aseguró que “me dio pena (la goleada) por Ter Stegen por haber dejado entrar tantos goles”.