Inter sin Maravilla: Alexis Sánchez se perderá la semifinal de la Europa League por lesión

Antonio Conte descartó la presencia de Alexis Sánchez en la semifinal de la Europa League. En la conferencia de prensa previa al compromiso frente al Shaktar Donetsk, el DT italiano lamentó la lesión que el tocopillano sufrió en el muslo derecho durante el encuentro frente al Bayern Leverkusen.

"Por tres cuartos de temporada Sánchez no ha estado disponible por lesión y ahora nos estamos dando cuenta de que tipo de arma perdí. No contar con este jugador, después de que había vuelto a niveles importantes, es algo que siento mucho", lamentó Conte antes del duelo de Dusseldorf.

En ese escenario, el estratego colocó el peso en Romelu Lukaku y Lautaro Martínez: "Me quedo sin un elemento fundamental o desde el comienzo o para entrar en la segunda mitad. Los dos delanteros (el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez) deberán sacrificarse. Seguro que Alexis nos habría ayudado".

Finalmente, el ex técnico de la selección italiana aseguró sentir un "profundo respeto" por el Shaktar: "El Shakhtar está lleno de talento, son buenos en mantener siempre el nivel muy alto. Me acuerdo de cuando me medí con el Shakhtar en la Liga de Campeones con Juventus, había jugadores fuertes, siempre los tuvieron y siguen teniéndoles. Enhorabuena, logran encontrar talentos muy buenos".