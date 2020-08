Mauricio Isla a un paso de volver a Sudamérica: dirigente del Flamengo reconoce que las negociaciones "van bien encaminadas"

Cuando parecía que el futuro de Mauricio Isla de cara a la próxima temporada seguiría en Europa, ante el interés de varios clubes españoles, el destino del lateral de la Selección chileno tomaría un vuelco y apuntaría a Brasil.

Es que el fin de semana se dio a conocer la posibilidad del Flamengo y en las últimas horas el vicepresidente del cuadro carioca, Marcos Braz, hasta reconoció que las negociaciones por el bicampeón de América con la Roja "van bien encaminadas" y que ya existe un pre acuerdo.

"No está fichado todavía y no es jugador de Flamengo. Hay un documento de intención, que no significa que tenemos el acuerdo cerrado. Hay algunos detalles que resolver para que esto resulte", reconoció el dirigente en conversación con el periodista Gabriel Reis del canal de Youtube Paparazzo Rubro-Negro.

"Está bien encaminado, pero creo que no podemos dejarlo al azar. Hay que probar de manera contundente que puedas traer un jugador que ha jugado dos Mundiales, que fue campeón de América dos veces con Chile", añadió.

Además, Braz se refirió a las buenas experiencias fichando a futbolistas nacionales: "Me gusta particularmente el jugador chileno. La última vez, en 2009, contraté a (Claudio) Maldonado, funcionó, jugó bien. Y había dejado el Fenerbahçe en ese momento. Entonces, estas son buenas coincidencias. A ver si vuelve a funcionar".

Alaban a Isla

En tanto, un histórico ex lateral multicampeón con Flamengo y mundialista con la selección brasileña como Leandro, alabó el posible fichaje de Isla. "Se trata de un gran lateral derecho. Lo que he visto de Isla es muy bueno. Será una gran contratación", expresó en diálogo con El Mercurio.

"Tiene calidad experiencia, técnica. Lo he visto jugar por su país y era de los mejores. Es de esos laterales que atacan mucho, es rápido y tiene gol. Es jugador de selección. Será muy bienvenido. La ida de Rafinha tiene que ser compensada con un futbolista de nivel. Isla lo tiene", completó.