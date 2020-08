La incertidumbre de Buonanotte en la UC: "No me había tocado llegar tan justo al fin de mi contrato sin saber qué va a pasar"

Diego Buonanotte está preocupado. El volante argentino termina contrato con Universidad Católica en diciembre y todavía no sabe si continuará en el bicampeón del fútbol chileno.

El propio mediocampista transandino manifestó este martes, en conferencia de prensa, la incertidumbre que vive respecto a su futuro, aunque se mostró comprensivo por la situación que atraviesa el fútbol y el mundo por el coronavirus.

"No me había tocado en mi carrera llegar tan justo al fin de mi contrato sin saber qué va a pasar con mi futuro y es difícil de llevar, pero se entiende por todo lo que está pasando", indicó el ex River Plate.

Eso sí, el "Enano" expresó su optimismo para pelear por un puesto en la oncena estelar cuando se reanuden el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores: "Durante el entrenamiento en casa me preparé de la mejor forma y cuando esto parta, quiero arrancar de titular".

Por último, Buonanotte avisó: "Si todo va bien, la próxima semana deberíamos volver al torneo. Ojalá llegar lo más preparado posible. Yo me preparo para jugar donde el técnico me necesite. Puedo jugar en cualquier posición en la cancha".