Higuaín y su paso por la selección argentina: "Con el tiempo me van a valorar más por lo que hice"

Gonzalo Higuaín es el sexto máximo artillero en la historia de la selección argentina, con 31 goles, sólo por detrás de Lionel Messi (70), Gabriel Batistuta (56), Sergio Agüero (42), Hernán Crespo (35) y Diego Maradona (32). Pese a ello, las claras oportunidades que falló en las finales del Mundial de Brasil 2014, ante Alemania, y en las de la Copa América 2015 y 2016, contra Chile, le significaron ser apuntado como culpable por los hinchas.

El "Pipita" lo sabe, pero confía en que esa percepción de los fanáticos cambie con el pasar de los años. "Siento que me respetan más afuera. Con el tiempo me van a valorar más por lo que hice", vaticinó en entrevista con Fox Sports.

Fifa ratifica fecha de inicio de clasificatorias sudamericanas: la Roja debuta en octubre ante Uruguay El camino a Qatar 2022 comenzará con una doble fecha el 5 y 13 de octubre.

El delantero de la Juventus se refirió al peso que significa jugar por Argentina. "Ponerte esa camiseta no es fácil. Yo lo que sentí jugando en la Selección es tres veces más presión que en un equipo. No me sigue una ciudad, me sigue un país, te están siguiendo 40 millones de personas. Estás haciendo triste o feliz a esa gente, la familia y los amigos incluidos", describió.

El atacante también recordó que escogió a la "Albiceleste" por sobre Francia, su patria natal. "No me arrepiento, lo volvería a hacer una y mil veces. Es lo que elegí, lo que me mandó mi corazón. En la Selección no se gana plata y yo logré más de lo esperado", destacó Higuaín.