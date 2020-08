El "no tímido" Ángelo Araos habla en la cancha: El gran arranque del "craque" en el Brasileirao

Ángelo Araos ha tenido un tremendo arranque en el Brasileirao. El chileno ha jugado los tres partidos que lleva el Corinthians en el torneo, donde suma un gol y una asistencia.

Este miércoles, el ex Universidad de Chile habilitó el 2-1 del "Timao" en el triunfo por 3-1 en casa sobre el Coritiba. Fue el primer triunfo de su elenco en el principal campeonato brasileño, tras una derrota y un empate.

El antofagastino, de 23 años, fue elegido el mejor del encuentro. Por ello, se ganó el premio "Craque do Jogo", que entrega el medio Globo Esporte.

Dado el galardón, fue entrevistado después del match, donde explicó por qué no dialoga con la prensa de ese país. "No soy tímido, simplemente no me gusta hablar mucho en portugués porque cometo muchos errores", aclaró.

El próximo duelo del cuadro de Sao Paulo será el miércoles, cuando reciba al Fortaleza.