Joaquín Niemann se desplomó y quedó fuera del primer torneo de los playoffs del PGA Tour

Joaquín Niemann había tenido un gran arranque el jueves en The Northern Trust, el primero de los tres torneos de los playoffs del PGA Tour. Sin embargo, este viernes no pudo repetir su actuación y no logró sortear el corte del certamen que se desarrolla en Boston.

El golfista chileno firmó una ronda de 74 golpes (+3). Fueron siete bogeys y cuatro birdies los que hizo durante la jornada.

ATP actualiza calendario oficial 2020 y agrega seis torneos: así se jugará el tenis hasta fin de año El tenis regresa la próxima semana con el Masters 1000 de Cincinatti.

Con un acumulado de 142 palos, terminó en el par de la cancha. Quedó lejos del -3 que necesitaba para seguir en competencia.

Así, "Joaking" queda fuera del campeonato, que continuará el sábado y el domingo. Eso sí, tiene asegurado su lugar la próxima semana en el BMW Championship, el segundo de los eventos que cierran la temporada del circuito, donde deberá mejorar su performance para clasificar al tercero y final, el Tour Championship.