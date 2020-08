Mauricio Isla: "Motivado por estar en un club poderoso como Flamengo"

Mauricio Isla entregó sus primeras palabras con la camiseta del Flamengo. El lateral chileno aprovechó el encuentro de su nuevo equipo ante el Botafogo en el Maracaná (que terminó en empate a 1) para manifestar su felicidad por arribar al vigente campeón de la Copa Libertadores.

"Muy contento de llegar a un club top de Brasil, que ganó todo el año pasado. Es una gran motivación para mí llegar a un club que siempre quiere pelear los títulos, con grandes jugadores de trayectoria. Motivado y feliz por estar en un club poderoso como Flamengo", señaló el "Huaso".

El seleccionado chileno comentó su ilusión por jugar en el fútbol profesional de Sudamérica por primera vez en su carrera: "Contento de volver a Sudamérica, a un equipo fuerte como Flamengo, después de 13 años en Europa. Estoy preparado para entregarme al cien".

"El Maracaná es muy lindo, con un ambiente grande, sabemos lo que representa y los partidos que he jugado ahí me ha llegado mucho. Le ganamos al campeón España en el Mundial 2014, ellos vinieron como campeones y nosotros le ganamos 2-0", cerró el ex Juventus.

Recordemos que Isla nació futbolísticamente en Universidad Católica, donde no alcanzó a debutar en el primer equipo. Su primer club fue Udinese de Italia, luego vinieron Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari y Fenerbahce.

Por la “Roja” estuvo en las selecciones sub 16, sub 17 y sub 20 y debutó en la adulta en septiembre de 2007 en un amistoso con Suiza.