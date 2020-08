Arturo Vidal tiene "mucho mercado en Europa": Las potencias del "Viejo Continente" que se pelean por el "King"

Pese a sus 33 años, Arturo Vidal es un jugador "con mucho mercado en Europa", como advirtió Sport, "que no tendrá problemas para encontrar un equipo", como vaticinó Mundo Deportivo. Los dos principales medios deportivos catalanes anunciaron este lunes que el chileno no seguirá en el Barcelona, luego de que Ronald Koeman, el nuevo entrenador, le notificara personalmente que no está en sus planes.

Sin dudas, el destino más probable del "King" es Italia. Ahí dio su salto a la élite del fútbol siendo multicampeón con la Juventus, donde hizo dupla en el mediocampo con Andrea Pirlo, quien ahora es el director técnico de la "Vecchia Signora" y que lo habría llamado para manifestarle su interés de contar con él.

Eso sí, la pole position en el Calcio para fichar al "Rey" la tiene el Inter de Milán. Los lombardos siguen desde hace rato al volante nacional, sobre todo porque ahí está su otrora DT en la "Juve", Antonio Conte, aunque este último puso en duda su continuidad en la banca, lo cual podría afectar las tratativas por el nacido en San Joaquín.

En los últimos días, diversas publicaciones han indicado que el París Saint-Germain, reciente finalista de la Champions League, se contactó con el seleccionado criollo para sumarlo a sus filas. De hecho, el propio Thomas Tuchel, adiestrador del PSG, lo habría telefoneado.

Para finalizar, no hay que descartar a la Premier League. Vidal ya ha ganado la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Liga española, por lo que una corona en Inglaterra podría dejarlo grabado a fuego en los libros de récords de las grandes ligas del "Viejo Continente".