Isla es presentado en el Flamengo: "Quiero entregarme al máximo acá por dos o tres años y después volver a Chile a jugar en el equipo en el que quiero estar"

Mauricio Isla ya comenzó con su etapa en el Flamengo de Brasil, que lo tendrá por primera vez disputando una liga en Sudamérica tras realizar toda su carrera en Europa.

Este lunes el lateral de la Selección chilena fue presentado como flamante refuerzo del cuadro carioca y en la oportunidad aseguró que espera estar en el Mengao dos o tres años antes de recalar en el club en el que quiere jugar en Chile, en clara señal a la U.

"Quiero entregarme al máximo acá por dos o tres años y después para después de eso poder volver a Chile a jugar en el equipo en el que quiero estar", reconoció el bicampeón de América con la Roja.

Sobre su fichaje en el actual campeón de la Copa Libertadores, sostuvo: "Es un desafío hermoso para mí. Como jugador me da muchas más expectativas para luchar. Después de 13 años en Europa vengo a aprender de jugadores líderes, estoy contento de llegar a un club que lo ganó todo el año pasado. Vengo a dar el máximo".

"Siempre tuve en mente volver a Sudamérica y cuando llegó la propuesta de Flamengo no lo pensé. Acepté por lo que me quieren y por cómo me trataron. Por su historia sólo podía decir sí. Quiero aprender y ganar lo que consiguieron mis compañeros el año pasado", añadió.

Respecto a la chance de debutar este fin de semana, el oriundo de Buin expresó: "Estuve casi cuatro meses entrenando solo, con un preparador físico. Estoy disponible para entrenar esta semana y jugar el domingo".