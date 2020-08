Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: revelan el once ideal de la Champions League

La UEFA dio a conocer este lunes el once ideal de la Champions League, un día después que el Bayern Munich ganara "la orejona" tras vencer por la mínima al PSG con tanto de Kingsley Coman.

Y justamente son los jugadores de ambas escuadras las que sobresalen, aportando ocho de los once jugadores.

En el equipo ideal destacan las ausencias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las dos estrellas que vieron como el Barcelona y la Juventus específicamente, no fueron capaces de llegar a las instancias decisivas del certamen.

El once ideal cuenta con los siguientes jugadores: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Marquinhos, Presnel Kimpembe y Juan Bernat; Serge Gnabry, Ángel di María, Marcel Sabitzer y Raheem Sterling; Erling Haaland y Robert Lewandowski.

