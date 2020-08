El "Mono" Sánchez calienta el duelo ante la UC: "Para mí es un 'Superclásico', me encanta ganarles"

Este fin de semana vuelve el fútbol chileno, donde el partido destacado será el que protagonizarán Universidad Católica y Unión Española. La UC y los hispanos se medirán el sábado, desde las 18:30 horas, en San Carlos de Apoquindo, en un duelo que se ha vuelto cada vez más interesante en los últimos años.

Un protagonista de estos encuentros ha sido Diego Sánchez, el arquero de los rojos de Santa Laura. El popular "Mono" anticipó el choque, con una frase que representa la importancia que le dan a éste en su equipo.

Definitivo: Superclásico se jugará el domingo 6 de septiembre en el Nacional La Anfp dio a conocer este miércoles la programación de los partidos pendientes de Primera y Segunda División con los que retorna la competencia del fútbol profesional tras la suspensión por la pandemia.

"Para mí es un 'Superclásico'. Me encanta ganarles y cuando pierdo, me duele el alma. Cuando gano, festejo como tres días seguidos", contó el meta en entrevista con el programa Despelotados. “Audax o Palestino no tienen la misma importancia que ganarle a la Cato”, complementó.

El portero manifestó su confianza en que el cuadro de Independencia dará batalla en el regreso del Campeonato Nacional. "Terminamos jugando muy lindo antes de la pandemia y esperamos retomar este rendimiento. Mis compañeros se están matando, son demasiado buenos. Vamos a romperla, yo sé que va a ser así. Con Católica va a ser el primer golpe", avisó.

"Unión está para cosas grandes y vamos a dar la pelea", cerró el golero.