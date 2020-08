Walter Montillo: "Pensar en Colo Colo sería una falta de respeto a Palestino"

El volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, asume el desafío de tratar de pelear el campeonato hasta el final, aunque admite que el retorno a la competencia es una incógnita, porque nadie ha jugado ni amistosos.

¿Cómo ha sido este período de entrenamientos, luego de cuatro meses sin verse y trabajando en un formato muy diferente?

Ha sido sido distinto, claro. Pero lo ha sido para todos, los protocolos son iguales para todos. Nosotros tuvimos la particularidad de que nunca dejamos de entrenar. Si bien lo hicimos por Zoom, el plantel entrenó toda la cuarentena. Cada uno llevaba un entrenamiento en la casa, a cargo de nuestro preparador físico (Ismael Pinto), y pudimos seguir con un plan, aunque totalmente diferente a lo acostumbrado. Creo que en la vuelta lo hemos hecho bastante bien, no ha habido lesionados, sólo molestias normales. Estamos contentos de que vuelva el fútbol y creo que vamos a llegar bien al fin de semana, tras haber cumplido el protocolo a la perfección, porque hasta ahora no tenemos ningún positivo, lo que habla del buen comportamiento del plantel y de la planificación de nuestro cuerpo técnico y médico.

El técnico Hernán Caputto evaluaba muy bien el estado de forma en que volvieron todos…

En los números -el peso y los porcentajes de grasa-, el grupo volvió bien; algunos, incluso, mejor. Lo que se pierde, más que nada, es lo aeróbico y algo de fuerza. Pero con los trabajos en casa pudimos suplir algunas de esas falencias. Me pone contento que todos hayan vuelto bien, porque nos necesitamos: es una carrera hasta fin de año, donde habrá muchos partidos, y puede haber consecuencias por el tiempo que estuvimos parados. Entonces, necesitamos de todos los compañeros para poder pelear un torneo hasta el final. Por eso, me alegra que todos estén comprometidos con la causa, que hayan sido muy profesionales para cumplir con la cuarentena, sabiendo que estamos en una institución muy grande.

El DT también dice que enfatizó los esfuerzos por contener al plantel durante el confinamiento. ¿Habrá servido?

Todo ayuda. Nosotros tenemos un grupo con una mixtura muy buena: gente con recorrido a nivel mundial y chicos que están saliendo, que juegan realmente bien. Lo de la cuarentena es nuevo para todos y el cuerpo técnico optó por hacer charlas con humoristas u otras cosas, para salir un poco de lo tedioso que podía ser estar encerrados. Tuvimos esa posibilidad de hacerlo y todo suma: ayuda a conocerse, a estar más en contacto, porque en tiempos normales entrenamos y nos vamos a casa, sin contacto fuera del club. En este caso lo hicimos y sumó para conocernos más. Tenemos un grupo muy bueno, de gente humilde y trabajadora, que quiere lo mejor para el club. Eso ayuda un montón.

Caputto insiste: "Uno quiere jugar en el Nacional, pero debemos tener un ‘plan B’ o un ‘C’" Tras visitar a Palestino en San Carlos de Apoquindo y recibir a Colo Colo en Ñuñoa, la localía en el principal coliseo deportivo del país está en duda.

El parón los pilló al alza en el rendimiento…

Ojalá que el retorno nos pille mejor que antes de la pausa. Aún estamos lejos del objetivo que tenemos, que es pelear el campeonato hasta el final. Estamos a cinco puntos de Universidad Católica. Hay que mejorar. Si bien estábamos haciendo las cosas moderadamente bien -porque la tabla así lo decía, mejorando los números del año pasado-, hay que seguir trabajando y mejorando para pelear hasta el final. Espero que podamos volver bien, porque tampoco nos hemos podido medir en amistosos, sólo haciendo fútbol entre nosotros. La verdad se verá a partir del partido con Palestino. Ojalá podamos volver mejor de lo que nos fuimos y que el equipo juegue bien, para que la gente disfrute de un buen espectáculo.

Retornan con Palestino, que venía jugando bien, y luego toca Colo Colo…

Nosotros queremos jugar bien. Los resultados, cuando uno juega bien -la mayoría de las veces- acompañan: hay más chances de ganar. Lo que buscamos es jugar bien, con la pelota por abajo, tratar de encontrar los espacios, hacer valer las individualidades que tenemos de mitad de cancha para adelante. Respetamos a Palestino, que trabaja muy bien. Pero en estas circunstancias, es todo una incógnita: sin amistosos, no sabemos cómo estamos nosotros ni los demás. En las prácticas de fútbol se ve bien, pero al competir es totalmente diferente. Cuando llegue la hora de la verdad, veremos dónde estamos parados y si hicimos un gran trabajo, como pensamos, o si tenemos que seguir ajustando algunas cosas.

¿Cómo se avizora el “Superclásico”?

Proyectar un partido a dos semanas y sin haber jugado, y con un compromiso antes, sería una falta total de respeto. Tenemos que pensar en Palestino. Obviamente, todos los clásicos los queremos ganar, es un objetivo para este año, pero no nos podemos adelantar. Falta mucho todavía, pueden pasar muchas cosas este par de semanas.

Los problemas en el receso de Colo Colo, ¿los favorecen?

No es problema nuestro, no acostumbro a hablar de los rivales y menos en un tema tan delicado. Ellos han tenido sus negociaciones y no estaría bien de mi parte comentar sobre el tema.